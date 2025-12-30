В мошеннической схеме с Долиной использовали десять разных банковских счетов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Один из счетов был оформлен на уже умершего человека.

Злоумышленники при хищении около 180 миллионов рублей у народной артистки России Ларисы Долиной использовали десять банковских счетов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Установлено, что в целях совершения преступления и хищения денежных средств, принадлежащих Долиной Л. А., неустановленными лицами использовались расчетные счета в количестве 10 штук», — говорится в документах.

Отмечается, что один из счетов оформили на имя Александра Вячеславовича Келдыбаева. Из выписки по его счету следует, что 21 июня 2024 года он получил от Долиной пять миллионов рублей, а 27 июня — еще десять миллионов, назначение платежа — «оплата услуг» на общую сумму 15 миллионов рублей. При этом расследование выявило, что к моменту разбирательства Келдыбаев уже скончался.

Дело Долиной

В апреле 2024 года мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств, связались с певицей Ларисой Долиной и убедили ее «фиктивно» продать квартиру в рамках «специальной операции», объяснив это тем, что жилище якобы находилось под угрозой изъятия за долги.

Квартиру купила предпринимательница Полина Лурье, однако позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и не планировала продавать недвижимость. После этого Лурье и Долина стали отстаивать свои права на жилплощадь через суд.

Решение Хамовнического районного суда в мае 2025 года признало сделки недействительными, восстановило Долину в правах собственности и отклонило встречные требования Лурье. При этом деньги за квартиру Лурье никто не отдал. Однако 16 декабря Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и признал право собственности спорной квартиры за Полиной Лурье.

Мосгорсуд позднее удовлетворил требования Лурье и постановил выселить Долину из пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Однако певица отказалась покидать жилище до 30 декабря, как того требовала покупательница.

