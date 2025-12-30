Россиянам назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

В 2025 году цена составляла 60,4 тысячи рублей.

Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году увеличится до 65,6 тысячи рублей. Об этом рассказала депутат Государственной думы (ГД), курирующая комитет по вопросам труда, социальной политики и защиты ветеранов, Екатерина Стенякина.

Законодательством установлено минимальное требование в 30 пенсионных баллов для назначения страховой пенсии при достижении необходимого возраста. Баллы формируются ежегодно у всех работающих россиян (не более 10 баллов в течение каждого календарного года). Помимо накопленных баллов, условием начисления выплат является наличие трудового стажа не менее 15 лет.

При нехватке указанных критериев граждане могут обратиться в Социальный фонд России (СФР) с заявлением о добровольном участии в обязательной пенсионной программе и приобретении недостающих пенсионных коэффициентов. В 2025 году цена одного такого балла составила 60,4 тысячи рублей.

Стенякина уточнила, что в 2026 году лимит на покупку составит максимум 8,7 балла. Оформить заявку можно онлайн через портал «Госуслуги» или в очном формате, посетив Социальный фонд, а также воспользовавшись официальным сайтом организации или направив письменное обращение почтой.

Заявителям предстоит обозначить причину обращения, например, принадлежность к категории самозанятых, индивидуальных предпринимателей или внесение платежей за супругу, не имеющую официального места работы. Возможность подачи заявления предусмотрена для не работающих официально и не имеющих начислений пенсионных баллов россиян.

Стоит учитывать, что для заявителей, за исключением самозанятых, максимальный объем приобретаемого стажа за счет уплаты добровольных взносов составляет не более 7,5 лет.

По завершении рассмотрения заявки сотрудники Фонда предоставят реквизиты для внесения необходимых выплат. Перечислять деньги можно единовременно или частями ежемесячно. Чтобы предварительно рассчитать сумму взноса, предлагается пользоваться специальным инструментом-калькулятором, размещенным на официальном ресурсе СФР.

