Зеленский пообещал уйти из власти после завершения конфликта на Украине

При этом он признал, что без поддержки Вашингтона Киев не сможет победить Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью программе Special Report with Bret Baier на канале Fox News, что уйдет из власти после того, как завершится конфликт в стране.

«Да», — сказал Зеленский в ответ на утверждение журналиста о том, что конфликт закончится, и он покинет власть.

Также он заявил, что Киев не сможет выиграть военное противостояние с Россией без поддержки США.

«Можем ли мы победить без американской поддержки? Нет», — сказал президент Украины прежде чем изложить трудности, которые возникнут из-за отсутствия поддержки США.

При этом он отметил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом днем ранее была продуктивной. В то же время Зеленский потребовал гарантий безопасности не только от президента США, но и от конгресса.

«Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими», — добавил он.

Очередные выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

В начале декабря Зеленский после слов Трампа о необходимости президентских выборов в стране заявил, что поручил Верховной раде разработать законопроект о проведении выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для голосования, в частности требуя обеспечить прекращение огня.

