Экс-депутат финского парламента с женой получили статус беженцев в России

Проблемы на родине у супругов начались после того, как парламентарий проголосовал против вступления страны в НАТО.

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен и его супруга Минна Марита получили статус беженцев в России. Торжественная церемония прошла в Москве, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

«Финский политик получил статус беженца в России. <...> Начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по городу Москве подполковник полиции Алексей Журин выдал семье Туртиайнен удостоверения беженца и поздравил их», — сообщила Волк в Telegram-канале.

Оформление статуса проходило в соответствии с федеральным законом «О беженцах». Сам Туртиайнен поблагодарил российских правоохранителей за поддержку и отметил, что решился на переезд после того, как жизнь его семьи в Финляндии стала невыносимой.

По его словам, проблемы начались после того, как он вошел в число семи депутатов, проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО, а также публично выступал за сохранение отношений с Россией.

