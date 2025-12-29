Расмуссен: атака на резиденцию Путина указывает на панику и отчаяние Киева

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области указывает на панику Киева и является шагом к эскалации конфликта. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

«Этот акт явно продиктован отчаянием и паникой со стороны Киева», — говорит Расмуссен.

По словам Расмуссена, атака неспроста была совершена вскоре после переговоров президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Флориде. Расмуссен считает, что Зеленский мог остаться недоволен итогами встречи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением ударных беспилотников. В атаке были задействованы 91 ударный беспилотный летательный аппарат. Все дроны, направленные на резиденцию главы государства, были своевременно обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны.

