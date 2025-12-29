«Ложь»: Захарова отвергла слова Зеленского о непричастности к атаке на резиденцию президента РФ
Захарова назвала ложью заявления Зеленского об атаке на резиденцию президента РФ
Всему виной нежелание Киева вести переговоры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла заявления президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся атаки беспилотников на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Свое мнение она опубликовала в Telegram-канале.
«Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», — указала Захарова.
Дипломат указала, что ложными являются и другие заявления украинского руководства, в том числе связанные с нежеланием Москвы вести переговоры, а также с рядом гуманитарных вопросов, которые ранее поднимались Киевом.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к атаке беспилотных летательных аппаратов на резиденцию главы российского государства, отметив при этом продолжение взаимодействия с США в рамках дипломатических усилий.
В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об атаке беспилотников на резиденцию президента России, подчеркнув, что произошедшее будет учтено при корректировке переговорной позиции Москвы, при сохранении готовности к диалогу.
