Всему виной нежелание Киева вести переговоры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла заявления президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся атаки беспилотников на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Свое мнение она опубликовала в Telegram-канале.

«Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», — указала Захарова.

Дипломат указала, что ложными являются и другие заявления украинского руководства, в том числе связанные с нежеланием Москвы вести переговоры, а также с рядом гуманитарных вопросов, которые ранее поднимались Киевом.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к атаке беспилотных летательных аппаратов на резиденцию главы российского государства, отметив при этом продолжение взаимодействия с США в рамках дипломатических усилий.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об атаке беспилотников на резиденцию президента России, подчеркнув, что произошедшее будет учтено при корректировке переговорной позиции Москвы, при сохранении готовности к диалогу.

