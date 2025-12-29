Трамп призвал Зеленского не добиваться передышки для ВСУ

Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

США в «наступательном ключе» продвигали мысль о невозможности для Украины прикрываться требованиями о перемирии как инструментом затягивания процесса.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не пытаться добиваться паузы в боевых действиях для Вооруженных сил Украины. Об этом 29 декабря сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, американская сторона донесла до Киева позицию о необходимости ориентироваться не на временное перемирие, а на более широкий политический процесс.

«Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта», — сказал Ушаков.

Он уточнил, что в ходе переговоров представители США в «наступательном ключе» продвигали мысль о невозможности для Украины прикрываться требованиями о перемирии как инструментом затягивания процесса.

Также Трамп проинформировал Путина о ряде результатов, достигнутых командой Зеленского. При этом, по оценке российской стороны, эти договоренности оставляют Киеву «поле для различных интерпретаций» и возможности для уклонения от выполнения взятых обязательств.

Ушаков добавил, что во время телефонного разговора с российским президентом со стороны США присутствовали «ключевые советники» американского лидера.

Днем ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели закрытую встречу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Там обсуждались гарантии безопасности для Киева и экономическая помощь США для восстановления Украины. После этого состоялась видеоконференция с участием европейских лидеров, по итогам которой Трамп объявил о формировании рабочей группы США по Украине для взаимодействия с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.