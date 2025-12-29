Ушаков: Трамп был шокирован информацией об атаке ВСУ на резиденцию президента РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

В Вашингтоне назвали произошедшее возмутительным и влияющим на дальнейшие подходы к Киеву.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа об атаке Вооруженных сил Украины на государственную резиденцию главы российского государства. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Конечно, Владимир Путин обратил внимание <…> Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго», — заявил Ушаков.

Речь шла о масштабной атаке с применением беспилотников дальнего действия по объекту в Новгородской области.

Как отметил помощник российского президента, реакция лидера США была крайне эмоциональной. Дональд Трамп, по его словам, был шокирован и открыто возмущен полученной информацией.

Путин подчеркнул, что подобные действия не могут остаться без серьезных последствий, а позиция Москвы по ранее обсуждавшимся договоренностям подлежит пересмотру. При этом российская сторона заявила о готовности продолжать диалог с США по поиску путей мирного урегулирования.

Со своей стороны Трамп заявил, что произошедшее скажется на дальнейших подходах Вашингтона к взаимодействию с Владимиром Зеленским, отметив, что его администрация не принимала решений о передаче Украине ракет Tomahawk. Стороны договорились поддерживать дальнейший контакт.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник ВСУ предприняли атаку на резиденцию президента России с применением ударных беспилотников. По данным МИД РФ, в налете был задействован 91 БПЛА. Все аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны.

