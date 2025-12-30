Подольше с близкими рядом: Шатилова трогательно поздравила россиян с Новым годом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Легенда отечественного телевидения рассказала, почему важно радоваться масштабам природы — луне, звездам и растениям.

Мирного неба над головой для всех жителей планеты в Новом 2026 году в интервью 5-tv.ru пожелала диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова.

«Давайте пожелаем друг другу, чтобы год был удачным! Во-первых, чтобы он был мирным на всей нашей планете Земля!» - подчеркнула легендарная телеведущая.

Поскольку в жизни нас окружает множество материальных благ и бед, Анна Шатилова порекомендовала замечать на своем пути то, что остается всегда в стабильности — божественные творения! К пейзажам окружающей среды она пожелала отнестись, как к источнику сил и радости. По словам ведущей, на «дороге жизни» нас должны сопровождать не только люди, но и звезды, луна, деревья и прочие элементы земной и небесной среды.

«И пусть природа, солнце, луна, звезды, растения и деревья… Пусть они сопровождают вас в вашу жизнь! А мы будем ими любоваться и радоваться в нашей красивой, замечательной природе. Мои самые добрые пожелания! С Новым наступающим годом!» — подчеркнула Анна Шатилова.

