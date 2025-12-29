Грушко назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой сорвать переговоры

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Замглавы МИД РФ заявил, что это становится практикой.

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области является серьезной попыткой сорвать переговорный процесс. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По словам замминистра иностранных дел, киевский режим осуществляет провокации, как только переговорный процесс по мирному урегулированию на Украине вступает в фазу поиска решений.

«Я хотел бы сказать, что это становится уже практикой. Как только переговорный процесс вступает в такую деликатную фазу поиска решений, украинские власти, действуя по логике не дать сформироваться условиям для достижения мирного урегулирования, предпринимают провокационные шаги», — указал Грушко.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что средства ПВО сбили 89 украинских беспилотников над территорией России за ночь. Большинство дронов были направлены на Брянскую область.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.