«В чем вы виноваты? Это черновик!»: IOWA поздравила россиян с Новым 2026 годом

Певица считает ошибки нормой, и главное — не бояться «делать», даже если выходит грязно и плохо!

Не стоит бояться ошибок, ведь каждый белый лист это все равно черновик! Катя IOWA записала эксклюзивное поздравление для читателей 5-tv.ru, в котором спрогнозировала возможность неудач в следующем году и признала их нормой:

«Мы же любим начинать все с белого листа. И нам кажется, что с белого листа точно все получится… Но там тоже будут косяки, там тоже будут ошибки! И знаете что важно? Не расстраиваться и не относиться к этому, как к чему-то, что опять не получилось. В чем вы виноваты? На самом деле — это черновик!»

Относиться к любому этапу жизни с любовью и принятием — это то, чему следует поучиться у Кати IOWA. Певица очень позитивно воспринимает случающиеся с ней казусы, ведь это тоже часть творчества и динамики.

«Давайте делать иногда грязно, иногда плохо — да! Но делать! И, когда ты делаешь, приходит понимание, что это и есть жизнь. Рамок нет! С Новым годом! С новым счастьем!» — говорит певица в обращении к 5-tv.ru.

IOWA подметила, что в нашей стране живет много «начинателей», поэтому, чтобы кляксы на белых листах не смущали, она пожелала продолжать! По словам Кати, в жизни не существует ограничений, кроме тех, которые придумали мы сами из-за слишком серьезного отношения к новым этапам нашей судьбы!

