Посол России в КНДР Мацегора посмертно награжден орденом Мужества

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломат получил награду за вклад в укрепление российско-корейских отношений.

Посол России в Корейской Народной Демократической Республике (КНДР) Александр Мацегора посмертно удостоен ордена Мужества. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Дипломат получил награду «за значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга».

Александр Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. С декабря 2014 года он занимал должность посла России в КНДР и сыграл важную роль в укреплении стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.

На следующий день после кончины Мацегоры лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России с выражением глубоких соболезнований посольству РФ в Пхеньяне. Президент Владимир Путин назвал смерть дипломата невосполнимой потерей для страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.