Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Tom Hogan - Hoganphotos.co

Спортсмен находился в автомобиле, который врезался в стоявший грузовик.

Британский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа получил травмы в автомобильной аварии в Нигерии, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщило издание Punch.

По информации издания, 36-летний Джошуа находился в автомобиле Lexus Jeep, когда машина врезалась в стоящий грузовик на автомагистрали Лагос-Ибадан в Макуне. На опубликованных кадрах видно, что спортсмен сидит в разбитом автомобиле без рубашки.

«Джошуа сидел позади водителя, рядом с ним был еще один человек», — рассказал Punch очевидец ДТП.

Уточняется, что боксер получил незначительные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение вместе с водителем. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Джошуа 19 декабря 2025 года победил американского блогера Джейка Пола в поединке в Майами. Всего на его счету 29 побед, 26 из которых нокаутом, четыре поражения на профессиональном ринге.

