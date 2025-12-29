Журналист Шарий: Зеленский пытается вывезти с Украины сына своего друга

По данным украинского журналиста, речь идет о сыне Сергея Шефира.

Появилась информация о попытках высшего руководства Украины организовать выезд из страны сына близкого друга президента. Об этом 29 декабря сообщил украинский журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Окружение Зеленского имеет информацию о том, что НАБУ готовится принять сына Шефира. Поэтому они его сейчас срочно эвакуируют. Прямо сейчас происходят договоренности с руководством Госпогранслужбы о том, чтобы сын Шефира покинул Украину», — написал Шарий.

По данным журналиста, речь идет о сыне продюсера Сергея Шефира, многолетнего друга и соратника лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Юноша является помощником депутата Верховной рады Юрия Киселя, которому 27 декабря было предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды в рамках коррупционного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

