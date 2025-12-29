В Госдуме предложили сделать маткапитал зависимым от числа детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мера должна стимулировать рождение третьего и последующих детей.

Размер материнского капитала в России целесообразно увеличивать по мере роста числа детей в семье. Такую позицию изданию Газета.ру высказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

По его мнению, материнский капитал изначально задумывался как инструмент демографической политики и должен в первую очередь стимулировать рождение второго и последующих детей. При этом особый акцент, как отметил депутат, следует сделать на поддержке многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей.

«Я считаю, что материнский капитал как основная выплата за первого ребенка, он, конечно, не выполняет своей демографической функции, он выполняет функцию соцзащиты. Да, это хорошее явление, всем нравится, но с точки зрения демографии он непродуктивен. Поэтому давайте увеличивать в зависимости от количества детей так, чтобы, рожая пятого, люди знали, что получат достойную поддержку», — заявил Милонов.

Кроме того, депутат напомнил о действии программы семейной ипотеки, которая, по его оценке, дополняет систему мер поддержки и формирует совокупный пакет помощи для молодых и многодетных семей.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил о снижении покупательной способности материнского капитала за последнее десятилетие почти в два раза. Эксперты связывают это с ростом цен на жилье, инфляцией и ослаблением рубля. Согласно исследованию, если в 2015 году средств маткапитала хватало в среднем на покупку около 9 квадратных метров жилья на первичном рынке, то к 2025 году — лишь на 3,5–4 квадратных метра.

В настоящее время материнский капитал ежегодно индексируется. Его размер составляет 690 тысяч рублей на первого ребенка и 912 тысяч рублей на второго, если выплата за первого ранее не оформлялась. Отдельных выплат за третьего и последующих детей действующее законодательство не предусматривает.

