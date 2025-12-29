Стойкая до конца: какой коллеги и поклонники запомнили Веру Алентову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Народную артистку России похоронили рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.

В Москве простились с Верой Алентовой. Любимая миллионами зрителей, она создавала уникальные образы и на сцене, и на экране. Каждая из ее героинь обладает своим неповторимым характером. В кино актриса сыграла более 30 ролей. Вера Валентиновна до последнего дня служила в Театре имени Пушкина. Кто пришел проводить народную артистку в последний путь — увидел корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Стены театра драмы имени Пушкина сегодня утонули в цветах. Здесь проходила церемония прощания с той, кто отдал этой сцене 60 лет своей жизни. И в каждом спектакле или фильме она выкладывалась на полную.

Веру Алентову ценили за талант, красоту. А еще женскую силу и мудрость. Поэтому огромное количество поклонниц пришли почтить память артистки.

В то, что Веры Алентовой больше нет, до сих пор не верится многим. В свои 83 года она вела активный образ жизни, участвовала в спектаклях. И выглядела даже в свой последний день бодрой. Лихо выскочила из такси, чтобы почтить память своего коллеги по цеху Анатолия Лобоцкого. Из здания ее уже вынесли на носилках. Врачи помочь не смогли.

Катя Тихомирова из «Москва слезам не верит», Валентина Андроновна из «Завтра была война». Вера Алентова могла быть в кадре и на сцене такой разной, но всегда настоящей. Ей верили, ее боготворили.

«Она очень хороший человек, очень цельный, очень настоящий», — сказала актриса и телеведущая Елена Скороходова.

Понятно, что к 83 годам появлялись разные болячки. Но о них могли знать только самые близкие. На публике Вера Алентова до последнего оставалась стройной, стильной, улыбчивой — примером для всех. И театральным педагогом для целых поколений артистов. Для них ее внезапная кончина — непоправимая потеря.

«Я очень благодарен судьбе, что она мне дала возможность с Верой Валентиновной пообщаться, сниматься в эпизоде в фильме „Зависть богов“. Успеть сказать ей спасибо и как зрителю, и как человеку, у которого многому мог научиться», — сказал народный артист РФ Александр Олешко.

Знаменитая Вера Алентова пережила своего не менее знаменитого мужа всего на четыре года. И обе смерти оказались внезапными: Владимир Меньшов скончался от осложнений коронавируса, у Веры Алентовой оторвался тромб. Драматичная развязка их драматичной, но яркой совместной жизни. Супруги прожили вместе почти 60 лет.

«В моем сердце, во всяком случае, думаю, что в десятках миллионах сердец российских, русских зрителей навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим другом, со своим супругом, Владимиром Валентиновичем Меньшовым, в фильме «Москва слезам не верит», — сказал кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Карен Шахназаров.

«Она говорила: „только бы не стать обузой. Только бы не быть ни для кого проблемой. Если бы можно было уйти мгновенно — это было мы моим великим счастьем“», — поделилась актриса, телеведущая, дочь Веры Алентовой Юлия Меньшова.

Десятки ролей в театре и на экране. Вера Алентова, кажется, и не собиралась останавливаться. Ее любили, обожали и уважали. В последний путь актрису с большой буквы проводили аплодисментами.

