Историческое варварство: в Германии переименовывают улицы и площади, связанные с СССР

Фото, видео: © Getty Images/picture alliance / Contributor; 5-tv.ru

Социалистическую историю страны стараются переписать.

В Германии стараются стереть из памяти все, что хоть как-то напоминает о советском прошлом страны. И уничтожить любые упоминания о тех, кто когда-то противостоял фашизму ценой собственной жизни. Ломают памятники, меняют названия площадей, улиц и ресторанов. К чему приводит переписывание истории — увидел корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Всего-то в полутора часах от Берлина до сих пор можно найти одну из таких, пока еще нетронутых Leninstrße. Не проспект и не широкая аллея — улочка в несколько домов, на полкилометра

На месте пока и указатель — готическим шрифтом, под березками. С планами повторной декоммунизации стоять этому столбу, видимо, не долго осталось.

И вот ведь вопрос вопросов: если табличку уберут, наступит ли после этого светлое будущее, хотя бы на этой, отдельно взятой немецкой улице?

Хотя и с таким уличным освещением немцы уже три десятилетия спокойно себе жили «на Ленина» и совсем из-за этого не тужили. Наоборот — ностальгируют, или, как тут принято говорить, «остальгируют», от слова «восток». В первый же дом заходи, по адресу Ленинштрассе, 1, — убеждайся

«Что я об этом думаю? Да ничего! Я вырос с Лениным в ГДР, было всякое, и светлое, и темное. Но это не повод переименовывать. А зачем? В Германии до сих пор и улицы Энгельса, и Тильмана. А учитывая, что это в Германии — столько бюрократии будет!» — отметил житель Берлина Хольге.

Время так бы и замерло здесь, если бы не очередная «революция сверху». В германском Бундестаге решили объявить войну вдобавок теперь и «вождю народов».

«Название улицы является выражением признания со стороны нашего современного демократического общества. Эти люди, напротив, олицетворяют страдания тысяч жертв», — сказали в Бундестаге.

Идеи и лозунги за которые, похоже, опять немецкому народу расплачиваться.

«Переименование улиц всегда приводит к необходимости изменения адресов. К тому, что люди должны менять свои адреса, и к большим бюрократическим затратам», — отметил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

А уж Восточный Берлин в таком случае впору целиком под снос: соцлагерь воплоти. До панелек руки еще не дошли, а вот с площадью Ленина и самим Ильичом первым же делом еще в 1990-е разобрались.

«Эта площадь была названа Leninplatz, и в 1970 году, к 100-летию со дня рождения Ленина, здесь установили статую Ленина высотой 26 метров, а после был отсюда убран, и вместо него туда накатали эти уродливые камни. А площадь тоже переименовали — теперь это площадь Объединенных Наций. Полный абсурд», — сказал историк, публицист Франк Шуман.

Сегодняшняя борьба с собственным восточно-германским прошлым набирает такие же беспрецедентные обороты.

«Даже специальную комиссию для этого сформировали. Из Бундестага они совершают культурное и историческое варварство. Они пытаются стереть из коллективной памяти всех тех, кто противостоял фашизму, кто боролся за освобождение своей родины от фашизма», — напомнил офицер Национальной народной армии ГДР Клаус Бернекер.

Уроки тщательно переписываемой истории новые поколения немцев уже хорошо усвоили. Как будто советские войска не освобождали, а захватывали — вот именно, что целыми улицами.

«Нужно обязательно переименовать улицы времен Второй Мировой войны, которые, безусловно, несут негативную коннотацию», — считает житель Берлина.

В нулевых они даже фильм отсняли, который так и называется — «Гудбай, Ленин!». Знаменитые кадры, где памятник вождю навсегда улетучивается из Берлина, чтобы спасти очнувшуюся мать главного героя: нет больше ни Советского Союза, ни ГДР

Вот только кино и реальность, в итоге, тоже не совпали: всего несколько лет назад немцы сами же канонизировали голову Ильича. Во время раскопок под Берлином отыскалась самая важная часть монумента с той самой Leninplatz. Пришлось аккуратно достать, чтобы не повредить ничего, и перевезти через весь город в Цитадель Шпандау, сделав одним из главных экспонатов постоянной выставки.

Не так давно замахнулись уже и на саму «Москву» — ресторан советской кухни со столичным названием в Восточном Берлине. Хотели сделать на его месте политически выверенное кафе «Киев», однако же и в этой схватке, строго по заветам Ильича, проще оказалось оставить «всю власть Советам». Москва и тут не пала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.