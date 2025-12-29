«Живой Нострадамус» увидел путь к миру в королевской семье

Фото: www.globallookpress.com/Picture by i-Images / Pool

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока разлад остается нерешенным.

Пока разлад между королевской семьей и Сассексами остается нерешенным, бразильский экстрасенс утверждает: ключ к примирению лежит не в нынешних монархах, а в следующем поколении наследников. Его слова приводит Mirror.

Разлом, который тянется годами

Разногласия внутри британской королевской семьи продолжаются с тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от королевских обязанностей и переехали в США. За прошедшие годы пара неоднократно выступала с резкой критикой в адрес дворца, что, по мнению наблюдателей, лишь углубило конфликт с остальной семьей.

Несмотря на отдельные попытки наладить диалог — в частности, недавнюю встречу Гарри с отцом — дистанция между Сассексами и «Фирмой» (королевской семьей) по-прежнему велика.

Примирение придет от следующего поколения

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого СМИ прозвали «живым Нострадамусом», считает, что настоящий перелом произойдет не сейчас. По его словам, восстановление отношений начнется через детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Джорджа, Шарлотты и Луи — а также через детей Гарри и Меган — Арчи и Лилибет.

Саломе полагает, что именно связи между кузенами в будущем смогут смягчить давний конфликт. При этом он подчеркивает: до полного примирения еще далеко, поскольку слишком много «неразрешенной кармы», а время для мира пока не пришло.

Ограниченное сближение Гарри и Чарльза

Ранее экстрасенс уже высказывался о будущем отношений между королем Чарльзом III и младшим сыном. Он предполагал, что Гарри совершит символическое возвращение в Великобританию и достигнет хрупкого перемирия с отцом, однако напряженность с Уильямом сохранится.

Некоторые элементы этого прогноза уже частично сбылись: в сентябре Гарри, находясь в Лондоне на мероприятии WellChild, провел почти час на частном чаепитии с королем в Кларенс-хаусе — их первой личной встрече почти за два года.

Позже Гарри подчеркивал в интервью британской прессе, что по-прежнему любит Великобританию, но не чувствует возможности безопасно привезти туда жену и детей.

Мрачные прогнозы на ближайшие годы

Помимо темы примирения, Атос Саломе сделал и более тревожные предсказания. Он ожидает серьезное событие внутри королевской семьи в период с конца 2025 до начала 2026 года, связывая его с состоянием здоровья одного из ключевых членов династии.

Также экстрасенс говорил о возможном обострении конфликта между Меган Маркл и Netflix, которое, по его мнению, может привести к срыву совместных проектов и логистическим проблемам.

Почему к нему прислушиваются

Саломе привлек внимание СМИ благодаря заявлениям, которые задним числом связывают с пандемией Covid-19, смертью королевы Елизаветы II, кибератаками на Олимпиаду в Париже и покупкой Twitter Илоном Маском. Его сторонники считают эти совпадения доказательством необычной точности прогнозов, скептики — удачными интерпретациями постфактум.

Так или иначе, если верить «живому Нострадамусу», мир в доме Виндзоров возможен — но прийти он должен не от нынешних монархов, а от тех, кто сегодня еще слишком молод, чтобы участвовать в семейных конфликтах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.