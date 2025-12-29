Травма головного мозга: Анфиса Чехова показала последствия работы в телефоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов

Врач назначил телеведущей медикаментозное лечение.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о проблемах со здоровьем, к которым, по ее словам, привела постоянная работа в телефоне. Телеведущая призналась, что из-за длительной онлайн-нагрузки у нее возникли серьезные нарушения, связанные с сосудами головного мозга.

Незадолго до Нового года Чехова обратилась к врачу. Специалист назначил медикаментозное лечение, курс физиотерапии и ношение специального шейного фиксатора. Сейчас телеведущей приходится строго соблюдать все рекомендации.

При этом Анфиса с иронией отметила, что не готова выслушивать сравнения с тяжелыми профессиями, подчеркнув, что постоянная работа в телефоне тоже может иметь ощутимые последствия.

Ранее Чехова рассказала, что вместе с женихом, продюсером Александром Златопольским, они регулярно обращаются к семейному психологу. Об этом телеведущая сообщила в разговоре с StarHit.ru.

По словам Чеховой, работа с психологом важна не тогда, когда отношения уже зашли в тупик, а задолго до появления серьезных проблем. Она убеждена, что такой подход помогает партнерам лучше разбираться в особенностях друг друга и снижает риск конфликтов.

Телеведущая пояснила, что у них с женихом, как и у любой пары, есть личные черты характера, которые порой вступают в противоречие. Вместо постоянных ссор и накопления недовольства они предпочитают разбирать возникающие трудности со специалистом. Такой формат, по ее мнению, позволяет конструктивно обсуждать разногласия, слышать позицию партнера и находить решения, не разрушая отношения.

