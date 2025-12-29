Фото: © РИА Новости/POOL

Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ доложил Владимиру Путину.

В декабре российские военные взяли под контроль 32 населенных пункта, а всего за 2024 год — 334, при этом продвижение войск продолжается на ряде направлений. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов

Он отметил, что российские подразделения успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ (Вооруженных сил Украины). По его словам, украинская сторона в настоящее время не предпринимает активных наступательных действий. При этом ВСУ, как отметил генерал армии, пытаются замедлить темпы наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением беспилотников.

Герасимов уточнил, что подразделения ВС РФ продвигаются в районе Красного Лимана, завершили освобождение населенных пунктов Диброва и Богуславка, а также взяли под контроль юго-восточную часть Гришина. Он подчеркнул, что выполнение задач по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено в соответствии с утвержденным замыслом.

Кроме того, генерал армии сообщил, что подразделения Корейской народной армии оказали помощь в разминировании трех районов Курской области.

«Большую помощь <…> оказали подразделения Корейской народной армии», — заявил Герасимов.

