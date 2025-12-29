Фото, видео: Pavel Golovkin/ТАСС; 5-tv.ru

Вооруженным силам (ВС) РФ осталось менее 20 километров до города Сумы. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с военными сообщил командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.

«По Сумской области: полоса безопасности составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по фронту, при этом до областного центра (города Сумы. — Прим. ред.) передовым подразделениям осталось менее 20 километров», — отметил Никифоров.

Кроме того, командующий сообщил президенту, что подразделения группировки «Север» взяли под контроль более 940 квадратных километров приграничных территорий Сумской и Харьковской областей, освободив при этом 32 населенных пункта. Никифоров добавил, что только в декабре 2025 года под контроль были взяты пять населенных пунктов в Харьковской области и два в Сумской.

Никифоров отметил, что одним из главных результатов является освобождение в ноябре Волчанска в Харьковской области. По словам командующего, это значительно увеличило протяженность полосы безопасности, а также обеспечило продвижение группировки войск в южном направлении.

Владимир Путин при этом назвал задачу по созданию полосы безопасности очень важной, так как она обеспечивает безопасность приграничных регионов России, и поручил продолжить эту работу в 2026 году.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

