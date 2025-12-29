Море цветов и траурные венки: прощание с Верой Алентовой, теперь она рядом с мужем
Родные, близкие и поклонники принесли цветы к могиле Веры Алентовой
Фото, видео: 5-tv.ru
Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.
Народную артистку России Веру Алентову похоронили 28 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее супругом, народным артистом РСФСР и режиссером Владимиром Меньшовым. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Прощание с актрисой ранее состоялось в Московском драматическом театре имени Пушкина, с которым была связана ее творческая жизнь на протяжении более 60 лет. Проститься с Верой Алентовой пришли родные, коллеги, ученики и поклонники. Из здания театра актрису провожали аплодисментами, соболезнования принимала ее дочь Юлия Меньшова.
Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Актрису экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
Алентова родилась в актерской семье и окончила Школу-студию МХАТ. Широкую известность ей принесла роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит», который получил премию «Оскар» и вошел в историю отечественного кино. Среди других ее работ — картины «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли».
Последней работой актрисы стали съемки в фильме «Ампир V», который вышел на экраны в 2023 году. Вера Алентова оставила заметный след в российском театре и кинематографе, а ее творчество продолжает оставаться значимой частью культурного наследия страны.
