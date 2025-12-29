ФСБ обнародовала кадры задержания экс-главы Тамбовской области Егорова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Чиновника арестовали по обвинению в получении взяток в размере 84 миллионов рублей.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с СК РФ и Росгвардией в июле 2025 года задержали бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о взятках. Соответствующее видео 29 декабря обнародовала ФСБ.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290, частью 5 статьи 291, частью 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщил следователь СК России во время задержания.

Кроме того, во время обыска жилья Егорова был обнаружен автопарк с раритетными автомобилями.

Егорова задержали и арестовали по обвинению в получении взяток в размере 84 миллиона рублей. Также в июле 2025 года суд арестовал еще двух фигурантов дела. Так, столичное ведомство заключило под стражу обвиняемого в посредничестве во взяточничестве Александра Соломатина и заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергея Аганова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главу Крымска Яниса Будагова арестовали по делу о превышении должностных полномочий. Из-за действий бывшего градоначальника бюджет мог недополучить почти 100 миллионов рублей. После проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту работы Будагова задержали. Основанием стали материалы проверки, предоставленные местным подразделением ФСБ.

