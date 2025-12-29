Губернатор Подмосковья Воробьев: идет модернизация инфраструктуры региона
Фото, видео: © РИА Новости/ Михаил Метцель; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В регионе строится около 30 крупных очистных сооружений.
В Московской области идет модернизация инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава Подмосковья уточнил, что уже были переоборудованы диспетчерские службы систем жизнеобеспечения.
«С современными датчиками, технологиями, которые позволяют заранее видеть понижение того или иного параметра. И диспетчерские службы мы полностью трансформировали», — отметил губернатор.
Он отметил, что в ближайшие три года планируется радикальное обновление теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения.
Также идет активная газификация области. В первую очередь власти региона стараются обеспечивать этим природным ресурсом населенные пункты, а затем уже малые коттеджные поселки.
Кроме того, в Подмосковье уделяют внимание и экологическим вопросам. Воробьев подчеркнул, что в рамках национального проекта в области строится около 30 больших очистных сооружений.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу с жителями аварийных домов в Подмосковье.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.