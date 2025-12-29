Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Враг продолжает обстреливать российские города.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали мужчина и женщина. Об этом чиновник написал в своем личном Telegram-канале.

Как подчеркнул Сальдо, в преддверии новогодних праздников враг по-прежнему продолжает наносить террористические удары по мирному населению. В результате последнего пострадали два человека: мужчина и женщина 1978 года рождения. Это произошло в поселке Новая Збурьевка. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также ВСУ атаковали и другие населенные пункты области.

«В селе Обрывка из-за атаки БПЛА поврежден частный жилой дом. Жители не пострадали», — проинформировал губернатор Херсонской области, добавив, что еще враг обстрелял Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны и Каховку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области в результате атаки беспилотника, принадлежащащего ВСУ, погиб мирный житель. Трагедия произошла в деревне Урусы 27 декабря.

