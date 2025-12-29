Греческие корни, русская душа: откуда на самом деле родом Петр Дранга

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

За сценическим образом харизматичного аккордеониста скрывается история семьи, корней и личных принципов.

Петр Дранга давно считается одним из самых заметных музыкантов российской сцены. Его узнают по яркой подаче, уверенной манере и виртуозному владению аккордеоном. При этом интерес к артисту всегда выходил за рамки одного лишь творчества — поклонников неизменно привлекала и его личная жизнь.

Музыкант не раз отмечал, что воспринимает искусство не как профессию, а как естественное состояние. Вероятно, именно такое отношение и позволяет ему на протяжении многих лет оставаться востребованным и не терять внутренней энергии. О себе вне сцены Дранга говорил редко, предпочитая не выносить личное на публику.

Он всегда придерживался сдержанной позиции в вопросах отношений, считая, что настоящее счастье не нуждается в демонстрации. Несмотря на постоянное внимание со стороны поклонниц, артист избегал обсуждений частной жизни и не подогревал слухи.

Тем не менее в 2025 году завеса тайны была приоткрыта. Стало известно, что Петр Дранга женат на Агате Муцениеце и стал отцом дочери. Эта новость быстро разошлась по светской хронике и вызвала широкий отклик.

Семья и истоки

Будущий музыкант вырос в семье, где искусство было частью повседневной жизни. Его отец, Юрий Дранга, — известный аккордеонист, признанный мастер своего дела и обладатель почетного звания народного артиста. Мать, Елена Кирилловна, посвятила себя педагогике и получила профессиональное музыкальное образование в Ростовской консерватории.

Петр стал третьим ребенком в семье — у него есть две старшие сестры, Лидия и Евгения. Интерес к музыке проявился у него еще в детстве, и особенно его привлек аккордеон. При этом, как отмечают близкие, давления со стороны родителей не было: выбор инструмента он сделал самостоятельно.

История его родителей также тесно связана с музыкой. Они познакомились в стенах Ростовской консерватории, где Елена была студенткой, а Юрий — преподавателем. Общие взгляды и любовь к искусству быстро сблизили их и стали основой семьи.

Что касается национальности, по линии отца Петр Дранга имеет греческие корни, тогда как по материнской — русские. Поклонники нередко отмечают, что внешность и мягкие черты характера он унаследовал именно от матери.

Родители сыграли ключевую роль в его становлении: поддерживали, направляли и помогали раскрыть талант. Первым наставником Петра стал отец, от которого он перенял не только техническое мастерство, но и уважительное отношение к профессии и сцене.

