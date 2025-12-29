Еще одна история о любви? Робертс и Гир готовы сняться в сиквеле «Красотки»

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Культовая романтическая лента вышла на экраны больше 35 лет назад.

Голливудские актеры Джулия Робертс и Ричард Гир готовы сняться в продолжении культового фильма «Красотка». Об этом пишет издание Mirror.

Картина, вышедшая на экраны в 1990 году, моментально покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Буквально каждый хотел знать, чем закончится история знакомства финансового магната Эдварда Льюиса и девушки с «низкой социальной ответственностью» по имени Вивьен.

На момент съемок Робертс было всего 23 года, а и Гиру — 41 год. Однако такая большая разница в возрасте нисколько не помешала актерам гармонично вжиться в своих персонажей.

Последние пару месяцев в сети активно обсуждают возможность создания сиквела легендарной мелодрамы. А недавно инсайдер из продюсерской команды подтвердил то, что переговоры по выпуску продолжения «Красотки» действительно ведутся. Подробности сюжета не разглашаются. Кроме того, говорить даже о приблизительной дате выхода фильма еще слишком рано.

