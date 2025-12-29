Песня не по вкусу: актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки

Фото: Instagram*/cvetkova.actress

В ход во время драки пошли и подручные предметы, и зубы.

Актрису Кристину Цветкову избили в фитнес-клубе из-за музыки. Об этом заявила сама артистка на своей странице в социальных сетях.

По словам Цветковой, 18 декабря она после тренировки по боксу находилась в раздевалке. Там она выкладывала в интернет видео с занятия под музыку.

Однако одной из посетительниц не понравилась композиция, которая играла из телефона актрисы. Она подошла к Цветковой и в грубой форме потребовала выключить музыку. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в физический конфликт.

Артистка утверждала, что драку начала оппонентка, а сама она лишь защищалась. По воспоминаниям актрисы, женщина схватила обувную ложку и начала ей бить Цветкову, затем нападающая стала вырывать волосы и кусаться. От воздействия чужой челюсти у артистки даже временно престали функционировать два пальца.

Очевидцы, которые также находились в раздевалке, попытались найти охранника фитнес-клуба, но оказалось, что его в заведении нет.

Вскоре нападавшая скрылась. Актриса в крови вышла к администратору и попросила вызвать скорую помощь и полицию. Однако получила отказ. Правоохранительные органы все же прибыли на место драки, и Цветкова написала заявление. А вот раны ей пришлось обрабатывать самостоятельно.

Позже выяснилось, что и вторая участница конфликта обратилась в полицию. Но, по ее версии, именно артистка напала первой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.