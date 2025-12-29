Само пройдет? Правда ли, что близорукость со временем переходит в дальнозоркость

Офтальмолог Махкамова: с годами близорукость не может перейти в дальнозоркость

Многим после 45 лет становится сложно читать.

Одно из самых распространенных заблуждений — это то, что с годами близорукость может перейти в дальнозоркость. Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Именно поэтому, как отметила доктор, крайне важно вовремя обратиться за помощью к профессионалу и подкорректировать зрение.

Шахло Махкамова заявила, что настоящий «минус» никак не может превратиться в «плюс» даже спустя годы.

«Минус» (близорукость) — это растянутый в длину глаз, из-за чего человек плохо видит вдаль. Со временем глаз короче не станет», — пояснила специалист.

Доктор отметила, что возрастная дальнозоркость также считается снижением качества зрения. У пожилых людей хрусталик становится менее гибким, чем в молодости. В результате мышцы ослабевают, и зрение, естественно, портится. Поэтому после 45 лет многим становится сложно читать. Это нормальный возрастной процесс, заметила собеседница газеты.

