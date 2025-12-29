Новый год без раздражения: названы безопасные для аллергиков искусственные ели

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рекомендации касаются материалов и правил подготовки дерева к использованию.

Искусственные новогодние ели из плотной синтетической резины считаются наименее опасными для людей, склонных к аллергическим реакциям. Об этом aif.ru сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По ее словам, большинство современных искусственных елей изготавливаются из более безопасных материалов, однако в продаже все еще встречаются изделия из старых видов пластика. Такие материалы при нагревании, особенно если ель размещена рядом с источниками тепла, могут выделять химические соединения, способные спровоцировать аллергическую реакцию.

«Самые безопасные с точки зрения и гигиены, и возможной провокации аллергической реакции — новогодние ели, изготовленные из плотной искусственной резины», — подчеркнула Логина.

Кроме того, перед установкой дерево рекомендуется тщательно вымыть и полностью высушить, чтобы удалить пыль и возможные плесневые грибки, которые могут образоваться при длительном или неправильном хранении.

Как отметила Логина, у людей с бронхиальной астмой или аллергией на пыль и плесень контакт с такими раздражителями может вызвать приступы затрудненного дыхания. В числе распространенных симптомов также называются заложенность носа, чихание и обильные выделения из носовой полости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.