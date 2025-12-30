«Будет полезно»: нарколог объяснил, как избежать похмелья

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Любое количество алкоголя вредит нервной и сердечно-сосудистой системам, печени и другим органам.

Чтобы избежать похмелья после праздничных застолий, перед сном нужно выпить регидрирующий раствор или рассол. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог Антон Линник.

«После употребления спиртного на ночь будет полезно выпить еще пару стаканов воды, принять регидрирующий раствор или рассол (но не маринад с уксусом!) — это восстановит солевой баланс, а также проглотить таблетку аспирина (если нет противопоказаний) или ибупрофена для снижения воспалительной реакции», — пояснил врач.

Кроме того, за полтора-два часа перед употреблением алкоголя, чтобы сильно не пьянеть, нужно плотно поесть, в идеале — сложные углеводы, такие как хлеб и каша. Это замедлит процесс всасывания алкоголя.

По словам Линника, если утром похмелье все-таки накрыло, то необходимо пить минеральную воду, куриный бульон и зеленый чай, чтобы восстановить баланс жидкости и солей в организме. Также можно принять препараты янтарной кислоты или выпить воды с лимонным соком — так печени будет легче справляться с детоксикацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как новогодние застолья подрывают здоровье. Сочетание алкоголя и жирных блюд приводит к печальным последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.