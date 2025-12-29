Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем

Проститься с актрисой пришли родные, близкие и поклонники, к ее могиле принесли букеты цветов и траурные венки.

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с ее супругом, народным артистом РСФСР, режиссером Владимиром Меньшовым. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Церемония прощания ранее состоялась в Московском драматическом театре имени Пушкина, с которым была связана более чем 60-летняя творческая жизнь актрисы.

Проводить Алентову в последний путь пришли родные, коллеги, ученики и поклонники ее творчества. Из здания театра актрису провожали аплодисментами. Соболезнования принимала дочь артистки Юлия Меньшова.

Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Актрису экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Алентова родилась в актерской семье и окончила Школу-студию МХАТ. Широкую известность ей принесла роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит», который вошел в историю отечественного кино и получивший «Оскар». Среди ее работ также картины «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-Мырли». Последней работой актрисы стали съемки в картине «Ампир V», вышедшей в 2023 году.

