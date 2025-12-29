«Только бы не стать обузой, она ушла, как хотела»: прощание с Верой Алентовой

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемония в родном театре собрала тех, для кого имя артистки стало частью личной истории.

Народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря. В тот день она еще находилась в театре — днем актриса пришла проститься с народным артистом Анатолием Лобоцким в Театр имени Маяковского. Во время церемонии Алентовой стало плохо, ее экстренно госпитализировали. Спасти актрису врачам не удалось.

Прощание с Верой Алентовой прошло в Театре имени Пушкина — месте, с которым была связана почти вся ее профессиональная жизнь. На сцене этого театра она прослужила около 60 лет.

Александр Олешко

О Вере Алентовой как о человеке и актрисе на церемонии прощания рассказал народный артист РФ Александр Олешко. По его словам, она была женщиной редкой душевной силы и глубины.

«Она была очень внимательным человеком. Она была очень нежным человеком. Она была очень сильным человеком. Она была влюбленным человеком в Меньшова (Владимир Меньшов — муж Веры Алентовой, режиссер. — Прим. ред.), в профессию, в дочь, в семью, во внуков. Поэтому таких людей всегда будет не хватать», — подчеркнул Олешко.

Актер признался, что считает знакомство с Алентовой настоящим подарком судьбы и благодарен за возможность работать рядом с ней.

«Сказать ей спасибо и как зрителю, и как человеку, который очень многому мог у нее научиться: достоинству, бережному отношению к семье, к профессии. Это люди — знаки, люди — легенды. Это люди, которые сопровождали жизнь наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет: содержательных, глубоких, преданных, настоящих», — подчеркнул актер.

Юлия Меньшова

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Юлия Меньшова на церемонии прощания поделилась личными воспоминаниями о матери. По ее словам, тема ухода из жизни в их семье никогда не была запретной, а сама Алентова относилась к этому осознанно и спокойно.

«Сегодня печальный день с одной стороны, с другой стороны я хочу сказать, что в нашей семье тема смерти не была табуирована… Мы с мамой очень часто обсуждали. Буквально, в последние годы она мне говорила: „Когда я уйду, имей в виду, это лежит здесь, это вот тут“. Она давала мне какие-то указания. Но знаете, что утешает меня все эти печальные дни? Она ушла, как хотела, она мечтала так уйти. Она всегда говорила, только бы не стать ни для кого обузой, только бы не быть проблемой родственникам», — вспомнила дочь народной артистки.

Юлия Меньшова также отметила, что мать стала для нее примером стойкости и внутреннего достоинства.

«Она редкая была женщина, редкая, которая ухитрялась быть и элегантной, и красивой, и великолепной в обстоятельствах, в которых любой другой был бы разбит в клочья. А она ухитрялась держать эту марку, что собственно передалось и мне», — отметила телеведущая.

Виктория Исакова

Огромной потерей для всего театрального сообщества смерть Веры Алентовой назвала Виктория Исакова. По ее словам, актриса обладала уникальным характером и редким чувством юмора.

«У Веры Валентиновны потрясающее чувство юмора, фантастическое. Так, как она могла остро, иногда даже зло пошутить, я думаю, что никто не мог», — рассказала актриса.

Исакова вспомнила разговор, который произошел незадолго до смерти Алентовой и остался для нее особенно важным.

«Она говорит: «Дура, наслаждайся. Настанет время, когда наслаждаться будет нечем», — процитировала Виктория Исакова слова старшей коллеги.

По словам актрисы, Алентова служила театру без остатка, отдавая сцене все свои силы.

«Великая женщина выходила на сцену до последнего своего дня… 60 лет служения этому театру. Театр — это дом, и дом, конечно же, осиротел», — с горечью заключила актриса.

Карен Шахназаров

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков;5-tv.ru

Карен Шахназаров отметил, что образ, созданный Верой Алентовой в кино, навсегда останется частью культурной памяти страны.

«Вера Валентиновна создала много замечательных образов в театре, в кино. Но мне кажется, что в моем сердце, во всяком случае, думаю, что и в десятках миллионов сердец российских, русских зрителей навсегда останется тот необыкновенный женский образ, который она создала вместе со своим другом, со своим супругом Владимиром Валентиновичем Меньшовым (режиссером. — Прим. ред.) в фильме «Москва слезам не верит», — отметил Шахназаров.

Режиссер подчеркнул, что эта роль стала частью мировоззрения целого поколения, а количество людей, пришедших проститься с Алентовой, он назвал лучшей эпитафией актрисе.

Александр Арсетьев

Еще одним важным воспоминанием о Вере Алентовой поделился Александр Арсентьев. По его словам, на сцене народная артистка России обладала редким даром — сохранять внутреннюю детскость, которая чувствовалась в каждой роли.

«Вера Алентова была невероятно жизнерадостным и благородным человеком. Первая партнерша в театре имени Пушкина, с которой мне повезло выйти на сцену», — сказал актер.

Арсентьев отметил, что Алентова умела играть так, будто не теряла способности удивляться миру. По его словам, даже исполняя сложные, взрослые роли, она оставалась ребенком — искренним, открытым и живым.

«Она не общалась с тобой свысока. Она не давала возможности быть рядом с ней. Она была рядом», — подчеркнул артист, добавив, что Вера Валентиновна всегда была готова поддержать и никогда не отказывала в помощи.

Актер также отметил, что Алентова принадлежала к редкому типу артисток — тем, кто по-настоящему любит свою профессию и служит ей не по обязанности, а по внутренней потребности.

Александр Панкратов-Черный

Фото, видео: Никитченко Елена/ТАСС; 5-tv.ru

С теплыми и очень личными словами о Вере Алентовой на церемонии прощания выступил Александр Панкратов-Черный. По его словам, уход актрисы, как и смерть Владимира Меньшова, стал для него тяжелой утратой, с которой трудно смириться.

Актер подчеркнул, что для него Алентова и Меньшов остаются живыми — в памяти, в сознании и в прожитых вместе годах.

«Вера и Володя (народный артист РСФСР Владимир Меньшов, муж Веры Алентовой — Прим.ред.) для меня никогда не упорхнут. Они живы и будут жить в моем сознании, в моей памяти. Полвека нашей дружбы забыть нельзя», — сказал Панкратов-Черный.

Он напомнил, что после ухода супруга Алентова продолжала думать о будущем и о людях: она успела издать мемуары Владимира Меньшова, а затем и собственную книгу, в которой, по словам артиста, пыталась честно рассказать о сложности и цене жизни в искусстве.

Панкратов-Черный также поделился воспоминанием, связанным с мировоззрением семьи Меньшовых и особым отношением к профессии.

«Верочка родилась рядом с театром, и Володя Меньшов всегда говорил: «Саш, ты знаешь я в Бога не верю, но у меня есть Вера и моя религия — искусство», — добавил артист, отметив, что Алентова стала для режиссера источником веры и надежды.

Говоря об актрисе, Панкратов-Черный подчеркнул ее уникальность и неповторимость.

«Она звезда, которая будет всегда гореть в памяти людской», — подытожил актер.

Александр Михайлов

С проникновенной речью на церемонии прощания с Верой Алентовой выступил Александр Михайлов. По словам актера, в ней удивительным образом сочетались внутренняя сила и редкая внешняя красота, которые ощущались всеми, кто с ней соприкасался.

Обращаясь к ушедшей актрисе, Михайлов подчеркнул ее особое человеческое достоинство и духовную наполненность.

«Вера, ты несла духовную и внешнюю красоту. Спасибо, Господи, что был такой человек. Она останется в наших сердцах», — сказал артист.

Он отметил, что Алентова всегда жила и работала на высокой внутренней планке, не позволяя себе компромиссов ни в профессии, ни в жизни.

«Она существовала в верхней духовной атмосфере», — подчеркнул Михайлов.

В своей речи актер вспомнил слова Антона Чехова о том, что в человеке должно быть прекрасно все, и добавил, что именно это определение, по его мнению, наиболее точно описывает Веру Алентову.

В завершение Александр Михайлов обратился со словами поддержки к дочери актрисы Юлии Меньшовой.

«Юля, крепись, мы с тобой рядом», — сказал он.

Мария Аронова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Слова памяти в адрес Веры Алентовой на церемонии прощания произнесла Мария Аронова. Она отметила, что народная артистка России на протяжении многих лет оставалась нравственным и профессиональным ориентиром для коллег.

Актриса отметила, что Алентова своим отношением к профессии и людям формировала вокруг себя особую театральную среду, в которой учились не словам, а поступкам.

«Вы столько лет были действующей королевой. Вы столько лет подавали пример всем, кто с вами соприкасался, работал. Вы показывали нам, кто годится вам в дочки, сыновья, как надо правильно относиться к делу, как надо правильно относиться к людям, к гримерам, костюмерам, людям, которые создают спектакли <…> Вы для меня был большим примером, Вера Валентиновна, родная», — подчеркнула Аронова.

В завершение она обратилась к Алентовой с просьбой не оставлять тех, кто продолжает жить и работать без нее, и мысленно приглядывать за Театром имени Пушкина, которому актриса посвятила 60 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.