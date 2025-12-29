Парализованный мужчина построил стартап, управляя фермой одним пальцем

Фото: 5-tv.ru

История упорства, технологий и семейной поддержки превратилась в работающий бизнес, вдохновивший тысячи людей.

Житель Китая Ли Ся, практически полностью парализованный из-за тяжелого заболевания, сумел создать умную систему управления фермой и запустить собственный стартап. Его путь стал примером силы воли и нестандартного мышления, о чем пишет South China Morning Post (SCMP).

Ли Ся живет в Чунцине и с раннего детства страдает мышечной дистрофией. Болезнь была диагностирована, когда ему было пять лет. Из-за ухудшающегося состояния он был вынужден оставить школу после пятого класса, и дальнейшее образование стало для него исключительно самостоятельным.

Больше всего Ли Ся увлекался физикой и информатикой. Интерес к технологиям появился еще в юности, когда он впервые увидел компьютер лишь на страницах учебника, который принесла домой младшая сестра. Позже он начал изучать программирование самостоятельно, пользуясь онлайн-форумами и учебными материалами.

Со временем болезнь лишила мужчину возможности ходить и обслуживать себя. В последние годы он сохранил способность двигать только одним пальцем руки и одной ногой. Несмотря на это, он продолжал работать и развивать идеи.

После тяжелого состояния и комы, в которую он впал в 2020 году, Ли Ся перенес трахеотомию. Уже в следующем году он узнал о технологии беспочвенного земледелия. Эта информация стала отправной точкой для нового проекта — объединения сельского хозяйства и интернета вещей.

Используя минимальные движения, Ли Ся разработал полноценную интеллектуальную систему, позволяющую контролировать процессы на ферме дистанционно. После развода родителей заботу о нем взяла на себя мать — У Димэй. Именно она стала его «руками», выполняя все физические задачи строго по инструкциям сына.

Под его руководством женщина освоила сложные технические навыки: научилась паять электронные платы, прокладывать кабели, обслуживать оборудование и даже собрала беспилотный транспорт для перевозки грузов по территории фермы.

По словам Ли Ся, сегодня его мать полностью управляется с хозяйством. Проект стабильно работает и приносит доход. В дальнейшем мужчина планирует расширять производство и экспериментировать с новыми культурами, включая помидоры черри.

