«Была примером»: Мария Аронова об уроках Веры Алентовой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса попросила свою почившую коллегу приглядывать с небес за теми, кто остался на Земле.

Народная артистка России Вера Алентова всегда была примером для своих коллег. Об этом на церемонии прощания с актрисой сказала народная артистка РФ Мария Аронова.

«Вы столько лет были действующей королевой. Вы столько лет подавали пример всем, кто с вами соприкасался, работал. Вы показывали нам, кто годится вам в дочки, сыновья, как надо правильно относиться к делу, как надо правильно относиться к людям, к гримерам, костюмерам, людям, которые создают спектакли <…> Вы для меня был большим примером, Вера Валентиновна, родная», — подчеркнула Аронова.

Она обратилась к Алентовой с просьбой не бросать всех тех, кто остался, и приглядеть с небес за театром имени Пушкина, которому она отдала 60 лет.

Кроме того, актриса выразила сочувствие всем тем, кто был знаком с Верой Алентовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженная артистка РФ Виктория Исакова о чувстве юмора Веры Алентовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.