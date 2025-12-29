«Мои солнышки»: Курникова впервые показала всех своих детей от Иглесиаса
Анна Курникова впервые показала всех своих детей от Энрике Иглесиаса
Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Спортсменка выложила трогательный семейный снимок.
Российская теннисистка Анна Курникова впервые показала всех своих детей от испанского певца Энрике Иглесиаса на одном семейном фото.
Бывшая первая ракетка мира с десяти лет живет в США и после завершения спортивной карьеры осталась там. Анна Курникова много лет состоит в отношениях с испанским музыкантом Энрике Иглесиасом. Пара вместе с детьми живет в Майами в двухэтажной вилле.
Анна Курникова с младшим ребенком.
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса четверо детей. Двойняшки Николас и Люси появились на свет в 2017 году, спустя три года родилась дочь Мэри. В декабре этого года у пары родился четвертый ребенок. Именно после этого спортсменка решила впервые собрать всех детей на одном фото.
На снимке старшие дети запечатлены рядом с качелями, где спал новорожденный малыш. Фотография была сделана в детской игровой комнате, наполненной развивающими игрушками и книгами.
Дети Курниковой от Иглесиаса.
«Мои солнышки», — гласит подпись под фотографией.
Пользователи сети активно отреагировали на семейный кадр, отметив, что у спортсменки удивительно светлые и красивые дети, а также написали, что ей невероятно повезло с такой семьей.
Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом на съемках клипа Escape в 2001 году. Два года назад брат музыканта случайно сообщил, что певец тайно женился на спортсменке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.