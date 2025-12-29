Где встретить Новый год в Москве: гид по праздничным мероприятиям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В разных районах столицы 31 декабря пройдут танцевальные флешмобы, интерактивные шоу на льду и многое другое.

В рамках проекта «Зима в Москве» жители и гости столицы смогут присоединиться к бесплатным праздничным мероприятиям, которые пройдут в разных точках города днем и вечером 31 декабря. Об этом говорится на сайте mos.ru.

В канун праздника с 12:00 до 18:45 всех желающих будут ждать на фестивальной площадке на Ореховом бульваре. Там откроется специальная мастерская, посетителей которой, в том числе, научат красиво упаковывать подарки.

Другая мастерская расположится на Профсоюзной. Здесь состоятся увлекательные мастер-классы. Так, юных москвичей научат своими руками делать игрушку «Снеговик-почтовик».

Любителей активного отдыха приглашают присоединиться к мероприятиям в зимнем городке в Лужниках, где с 11:00 до 18:00 будет работать горка для тюбинга, а также пройдет новогодняя ярмарка.

Затем можно отправиться в Парк Горького. В 22:00 там состоится барабанное шоу, а с 23:30 до 01:30 — выступление музыкального коллектива. После 02:00 для гостей проведут танцевальный интерактив.

Также праздничная программа 31 декабря пройдет в парке «Фили». Гостей там с 21:00 до 02:00 ждут песни, флешмобы и конкурсы. А посмотреть на ледовое шоу Деда Мороза и Снегурочки можно будет в «Москино», Царицыно и парке 50-летия Октября.

