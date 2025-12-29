Праздник все ближе: названы лучшие закуски для снижения скорости опьянения

Фото: 5-tv.ru

Какому блюду следует отдать предпочтение перед посиделками с друзьями?

Жирная еда может снижать скорость опьянения. Таким мнением с порталом Газета.ру поделился врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

По его словам, на субъективное самочувствие и скорость всасывание спирта в организм влияет то, какую пищу человек ест в ходе посиделок за столом.

Исаев рассказал, что алкоголь всасывается в тонком кишечнике. Поэтому, чем дольше он задерживается в желудке, тем медленнее человек пьянеет. Следовательно, чтобы добиться такого эффекта достаточно во время застолья отдавать предпочтение как жирной, так и плотной еде. В этом смысле идеально подойдет, например, картофельное пюре, вареное мясо или жареная рыба.

«На практике оптимальная закуска — это не какой-то „чудо-продукт“, а правильная, полезная и достаточно плотная еда: сочетание белков, жиров и сложных углеводов», — цитирует издание доктора.

Еще Исаев порекомендовал пить больше воды. Кроме того, эксперт предупредил, что «хорошая» закуска влияет лишь на скорость опьянения, а не на общее количество выпитого. Поэтому нужно помнить о токсичности спирта и знать меру.

И конечно, не стоит забывать, что способность снижать скорость опьянения не отменяет общий негативный эффект от употребления жирной пищи.

