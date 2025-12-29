Соглашение с Мозамбиком, штрафы, возраст принесения присяги: Путин подписал ряд важных законов

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Среди них — снижение возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, согласно документу, подписанному российским лидером, 19 апреля объявлен Днем памяти жертв геноцида советского народа. Также Владимир Путин одобрил запрет исполнять в России постановления иностранных уголовных и международных судов, ратифицировал соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников.

Еще президент России подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей. В документе говорится о том, что владельцев, временно ввезенных в нашу страну автомобилей, будут штрафовать за нарушение правил транспортировки.

Помимо этого, среди важных законов, которые подписал Путин, — снижение возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет и увеличение до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписал закон об отмене деклараций чиновников.

