Врач объяснил, можно ли заболеть, выпив холодный алкоголь

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперт утверждает, что риск простуды создает не состав напитка, а его температура.

Употребление любых холодных напитков, включая алкоголь, может спровоцировать простуду или ангину. Об этом в эксклюзивном комментарии для Life.ru заявил кандидат медицинских наук, фармаколог Андрей Кондрахин.

«Конечно, можно заболеть, выпивая холодные напитки. Это не зависит от того, были ли эти напитки алкогольными — водка, шампанское, коктейли. Вопрос не в этом», — пояснил специалист.

По его словам, ключевой фактор — это температура. Когда холодная жидкость попадает в организм, слизистая тратит ресурсы на ее согревание.

«Чем больше мы пьем холодного, тем быстрее снижается местный иммунитет. Это приводит к его ослаблению, и появляются возможности для микроорганизмов», — добавил Кондрахин.

Эксперт подробно описал механизм: холод вызывает резкий спазм сосудов в горле, кровоток нарушается, и защитные силы на этом участке ослабевают.

Затем следует компенсаторное расширение сосудов, что дополнительно раздражает слизистую. Если организм не привык к такой нагрузке, это может закончиться воспалением.

«Если это происходит впервые или, скажем, на вечеринке, то да, это действительно может закончиться ангиной», — предупредил фармаколог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что помогает от гриппа и простуды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.