Создатель русского ампира: 250 лет назад родился архитектор Карл Росси

Его работы, среди которых арка Главного штаба на Дворцовой площади и Михайловский дворец, определили неповторимый облик Санкт-Петербурга.

В Петербурге сегодня вспоминают человека, благодаря которому город на Неве обрел узнаваемый во всем мире облик. 250 лет исполняется со дня рождения знаменитого архитектора Карла Росси. Он был одним из создателей русского стиля ампир. А его работы сейчас — на фотографиях миллионов туристов.

О работах мастера, которые и сегодня диктуют тон Северной столице — корреспондент «Известий» Ксения Тертышникова.

Комендантская площадь. В начале XX века здесь находился аэродром, на котором проходили испытательные полеты. В 1980-е началась массовая застройка. А после 2000-го современные высотки заслонили панельные здания. А в сердце площади возвели громоздкий торговый центр.

А ведь когда-то Северная столица была эталоном зодческого искусства. Исторический облик городу подарил архитектор Карл Росси, один из создателей русского стиля ампир.

«Он не только построил арку Главного штаба, возвел Михайловский дворец, Елагин дворец, он работал и как декоратор», — рассказала заместитель директора музея истории Санкт-Петербурга по научной работе Ирина Карпенко.

Он же спроектировал и самую симметричную улицу в мире. Ориентируясь на классические пропорции, принятые еще в античные времена, зодчий сделал высоту зданий равной ширине — 22 метра. А длину улицы — в десять раз больше, 220 метров.

Главный штаб на Дворцовой площади, Императорская библиотека, все творения Росси — идеал композиционной пропорциональности. В эпоху 1940-х стилистические особенности архитектора частично сохранили в ансамблях сталинских зданий. И Комсомольская площадь — яркий тому пример.

Однако к концу 1950-х архитектурные излишества и пропорциональность сменились практичностью, и появились хаотичные, типовые хрущевки.

«Вот это жилище, если его оценивать холодным сердцем, то оно плохое. Но на самом деле, семьи получили индивидуальные квартиры», — рассказал заслуженный архитектор РФ Святослав Гайкович.

Некоторые города, как застывшая мелодия, сохраняют исторический облик, отрицая новые тенденции, другие идут в ногу со временем, отдавая предпочтение небоскребам. Петербург же — скорее, попурри из разных архитектурных эпох.

«Все архитекторы изучают Карла Росси, и потом, когда им кажется, что они о нем забывают, он о них не забывает. И они все равно, подспудно, где-то, его культурный метод и метод высохой архитектуры так или иначе применяют», — отметил президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев.

