В России могут запретить батутные центры

Авторы инициативы уверены, что любители прыжков должны заниматься в специальных секциях.

В России могут закрыть все батутные центры, которые располагаются в торговых центрах, летних парках и зарабатывают на этом деньги. Поводом стали тысячи жалоб от родителей, чьи дети получили травмы или даже остались инвалидами после похода в развлекательные комплексы. Работники таких аттракционов — зачастую люди с улицы, у которых нет никакого специального образования и навыков оказания первой помощи. Какую альтернативу предлагают любителям прыжков — узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Яркие залы и ощущение полета. Батутные парки — новый символ детского досуга. Но за внешним весельем скрывается пугающая статистика. Каждая вторая травма здесь — вывих или перелом. А иногда безобидное с виду развлечение калечит до тяжелой инвалидности.

«Нам сказали, что это вегетативное состояние: он никогда не будет ни говорить, ни ходить, будет как цветочек», — рассказывает мама пострадавшего Алена Андронова.

Несколько операций, капельницы и трубка в горле — тяжелую травму мозга первоклассник Сема получил в популярном челябинском батутном парке. От прыжка другого ребенка мальчик вылетел с арены. Ограждений на площадке не было, а сама подушка для прыжков оказалась сильно раздутой.

«Пришли к выводу, что она и перекачена была, и плюс с той горки, с которой мальчик прыгнул, вообще прыгать нельзя», — говорит отец пострадавшего Игорь Андронов.

Но следить за этим было некому. Вместо профессиональных инструкторов за безопасность детей отвечали люди с улицы.

«Типичная батутная арена на верхнем этаже торгового центра: все прыгают, скачут и карабкаются по стенам. Получить травму здесь проще простого, но инструкторы за детьми даже не следят — просто сидят и общаются между собой», — рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

И таких примеров — сотни по всей стране. По данным Минздрава количество травмированных на батутах растет на 5% ежегодно. Угнетенное сознание, переломы черепа, гематомы. Вот незакрепленный батут сносит ураганным ветром…

В погоне за прибылью коммерсанты пытаются прыгнуть выше головы. О качестве услуг и оборудования заботятся не все, но и действующие стандарты не гарантируют безопасность.

«Если это батут спортивный, там есть определенные требования к наличию тренера, инструктажа, подготовки и так далее. Если батут используется в развлекательных целях, то естественно соблюсти все требования к спортивным батутам мы не можем», — говорит Алексей Просандеев, президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений.

А все потому, что нынешние ГОСТы проверяют прочность пружин и сеток. Но главный риск — даже не качество оборудования, а «биомеханическая непредсказуемость» человека. Говоря проще, угадать траекторию полета вашего чада не возьмутся даже физики.

«Действия одного ребенка сложно предугадать, а когда там двое, трое, пятеро детей, это нереально просто спрогнозировать и обеспечить безопасные условия использования. Именно поэтому мы не видим никаких перспектив в регулировании, тут необходимо ограничение», — считает Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей.

Изменить ситуацию кардинально предлагает общественный совет при Роспотребнадзоре. Жесткие ограничения — логичный выход, когда бизнес не готов тратить деньги, а родители — свое внимание для обеспечения безопасности.

«Родители на территории России хотят привести ребенка, заплатить денег и уйти по своим делам. Вероятность травм в разы увеличивается», — говорит Роман Сотников, руководитель производственной компании по детско-развлекательному и спортивному оборудованию, мастер спорта России по прыжкам на батуте.

Ограничения коснутся лишь батутов, которые используют в коммерческих целях в качестве аттракциона. Вместо этого всем любителям прыжков и кувырков предлагают записаться в специализированную секцию.

«Прежде всего, это должна быть составляющая в тренерско-преподавательском составе, к инструкторам, они должны проходить сертификацию, знать методы страховки, методы оказания первой медицинской помощи», — уверен Алексей Рыжков, главный тренер сборной России по прыжкам на батуте.

Общественный совет направит свои предложения в правительство. В случае одобрения коммерческие батуты могут навсегда исчезнуть из торговых центров. Придет ли на их место что-то более безопасное — вопрос открытый.

