В Подмосковье дети чуть не погибли, катаясь на ватрушке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавшие остаются в больнице.

Катание на ватрушке едва не закончилось трагедией в подмосковной Балашихе. Школьники скатились со склона на лед, который внезапно треснул. В итоге трое детей провалились в воду. Один из них смог выбраться. Другим на помощь бросились прохожие. Рискуя жизнью, детей вытащили на берег.

«Они пошли на озеро взрывать петарды, один кусок провалился, лед растрескался и они втроем упали. Моя сестра позвала помощь, папа Ярика пришел, разделся и прыгнул за ними», — вспоминают очевидцы Платон и Тамерлан.

Один ребенок был уже без сознания — его откачали прохожие. Пострадавших занесли в подъезд ближайшего дома и вызвали медиков.

«Известия» нашли героя, который — без преувеличения — спас детям жизнь.

«Второй уже переставал барахтаться, прям нахлебался. Был без сознания. На берегу уже откачивали», — рассказывает Артур Панов.

Двоих детей отправили в больницу с воспалением легких. Одного из них сразу определили в реанимацию. Историей заинтересовалась прокуратура. Идет проверка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.