«Железный человек»: российский военнослужащий эффектно завершил схватку с беспилотником ВСУ

Боец вступил в неравный бой с дроном противника.

Попавшие в распоряжение 5-tv.ru кадры — из зоны ответственности «Южной» группировки наших войск в зоне спецоперации. Одного из военных 88-й мотострелковой бригады уже называют русским «Железным человеком».

На кадрах видно, как сначала боец закинул мину и подорвал вражеский опорный пункт, а затем вступил в неравный бой с украинским дроном. И всего лишь одним точным выстрелом — ликвидировал беспилотник ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили 89 украинских беспилотников над территорией России за ночью. Большинство дронов были направлены на Брянскую область.

