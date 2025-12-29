Модель Линникова заявила о попытке изнасилования во время отдыха

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Instagram*/ anna__linnikova; 5-tv.ru

Девушку заперли на вилле и лишили средств связи.

Модель Анна Линникова рассказала о попытке изнасилования во время отдыха на острове Бали. «Мисс Россия 2022» раскрыла подробности случившегося в соцсетях.

«Сегодня я весь день провела в полиции. Меня пытались изнасиловать, и пытался это сделать восточный мужчина», — заявила Линникова.

Модель утверждает, что ее заперли на вилле и лишили средств связи.

«Этот человек держал меня у себя на вилле, он отобрал у меня телефоны и он пытался меня ******* (заняться сексом. — Прим. ред.) — по другому не сказать…» — добавила Линникова.

С моделью нередко происходят неприятные истории. Ранее 5-tv.ru писал, что девушку преследует сталкер, а до того Линникова рассказала о нападении таксиста в Санкт-Петербурге — мужчина насильно высадил ее из машины, а затем погнался следом. Модель жалеет, что сразу не обратилась в полицию.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

