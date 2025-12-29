Защищаем организм правильно: что помогает от гриппа и простуды
Science Focus: против гриппа и простуды помогают витамин D и спорт
Фото: 5-tv.ru
Помимо привычных мер по поддержанию иммунитета, существуют и менее традиционные способы.
Помимо привычных мер по защите организма от простуды и гриппа в виде мытья рук, проветривания и вакцинации, существуют другие способы, как сберечь свое здоровье в холодное время года. Об этом рассказали в статье в журнале Science Focus.
Поддержание оптимальной влажности воздуха играет ключевую роль в защите от вирусов. Исследования показывают, что вирусы гриппа дольше выживают в сухом воздухе, который также высушивает защитную слизь в глазах, носу и горле.
Низкая влажность приводит к созданию мелких частиц, которые могут дольше оставаться в воздухе и распространяться на большие расстояния.
Эксперты посоветовали поддерживать влажность в помещении на уровне 40–60 %, используя увлажнители с автоматическим контролем.
На протяжении десятилетий считалось, что занятия спортом на выносливость временно подавляют иммунную систему, увеличивая вероятность заболеваний.
Однако исследования доктора из Университета Бата Джона Кэмпбелла показали противоположное: во время интенсивных физических нагрузок количество иммунных клеток увеличивается. Они направляются в уязвимые ткани, чтобы искать инфекции.
Аэробные упражнения, такие как бег или быстрая ходьба, а также силовые тренировки, которые стимулируют выработку белков, наиболее эффективны в борьбе с вирусами и для поддержания иммунной системы.
Принимая витамины, следует помнить, что витамин D укрепляет иммунитет зимой, в то время как витамин C способен лишь немного сократить продолжительность болезни.
Взрослым рекомендуется принимать десять микрограммов витамина D ежедневно с октября по март. Исследования Университета Суррея показали, что витамин D3 предпочтительнее D2, поскольку именно он активирует полезные гены, которые усиливают противовирусную и антибактериальную защиту.
Если говорить про вакцинацию, то первостепенно она необходима детям в возрасте от двух до шестнадцати лет, поскольку они являются основными распространителями гриппа.
