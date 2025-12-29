В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда досрочно выходить на пенсию

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Мера призвана стималировать легальную занятость.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с инициативой предоставить ветеранам труда право выходить на пенсию на год раньше установленного срока. С соответствующим предложением он обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Об этом сообщили РИА Новости.

«Сокращение срока выхода на пенсию на один год для лиц, имеющих звание „Ветеран труда“, станет эффективным инструментом, поддерживающим и обеспечивающим социальную справедливость и качество жизни, а также позволит снизить социальную напряженность в обществе», — говорится в обращении парламентария.

Антропенко отметил, что сейчас звание ветерана труда дает право на различные социальные льготы, однако не предусматривает досрочного выхода на пенсию. По его словам, предлагаемая мера может дополнительно стимулировать легальную занятость и станет поддержкой для граждан с большим трудовым стажем, в том числе тех, кто начал работать еще в подростковом возрасте.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 2026 году российское трудовое законодательство претерпит ряд точечных корректировок. Они затронут вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, увольнений и защиты прав работников.

