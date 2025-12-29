Брижит Бардо: актриса, ставшая символом сексуальной революции

Фото, видео: © Getty Images/Bettmann; 5-tv.ru

Легенда 1960-х изменила образ женщины в мировом кино.

В Москве сегодня простятся с Верой Алентовой. Народная артистка России, чьи работы вошли в золотой фонд отечественного кино, скончалась на 84-м году жизни. Церемония прощания пройдет в столичном театре имени Пушкина. Похоронят Веру Алентову на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, режиссером Владимиром Меньшовым.

А накануне мир потерял еще одну знаменитую актрису. Не стало стало Брижит Бардо. Ее называли главным секс-символом XX века. Она блистала в кино и задавала моду. Но на пике своей славы завершила карьеру. И сменила звездный статус на любовь всей своей жизни. О женщине, которая всегда была свободной, — корреспондент "Известий" Николай Никулин.

Она задала моду на яркие образы и никогда не стеснялась быть оригинальной. Ее появление на Каннском фестивале в 1953 году произвело фурор и затмило все остальные события престижного индустриального форума.

Кино — это не только про смыслы, но и про самовыражение. Благодаря Брижит Бардо на экране появился образ новой женщины, свободной и раскрепощенной.

Она начала свою карьеру модели в 15, попала в кино в 18 и стала секс-символом Франции 1960-х годов, но в 39 решила завязать с шоу-бизнесом. В этом — вся Брижит Бардо, икона стиля и женщина, уверенная в себе. Первый ее муж, режиссер Роже Вадим, сразу понял: она должна обрести свой голос на экране. Для их фильма «И Бог создал женщину» дизайнер Роз Раппетто изготовила красные балетки, ставшие популярными благодаря Бардо.

В фильме «Манина, девушка в бикини» ее появление в купальнике определило облик сексуальной революции. Второй муж, актер Жак Шарье, познакомился с ней на съемках «Бабетта идет на войну». После рождения сына он пытался запретить ей сниматься в кино, но, конечно, она продолжила работу, потому что всегда сама принимала решения.

Актриса не раз в интервью заявляла, что делала только то, что хотела. Она и выбирала роли под стать своему характеру: Элен в комедии «Доктор на море» или Фелиция в фильме «Медведь и кукла». Один из отцов «Новой французской волны» Жан-Люк Годар позвал актрису в свою картину «Презрение», влюбившись в ее образ раскрепощенной обольстительницы.

Ей легко давались как комедийные роли — в «Парижанка» или «Невесте слишком хороша». Так и драматические — в «Истине» Анри-Жоржа Клузо, где Бардо сыграла героиню, убившую своего любовника.

Режиссер доводил на съемочной площадке актрису до отчаяния, вплоть до нервного срыва. Справлялась со всеми проблемами она одним образом: влюблялась.

Бардо была очень влюбчивой и могла завязать отношения прямо на съемочной площадке. Так, она влюбилась в своего партнера по фильму «Истина» Сами Фре. Замужем она была четыре раза. Последним был Бернар д’Ормаль, политический активист, подходящий ее бунтарскому нраву.

Она навсегда покончила с кино, решив посвятить свою жизнь защите животных. Да и суета вокруг ее личности откровенно раздражала. Она мечтала просто быть собой. И такой запоминалась навсегда.

