Растяжение: Лукашенко рассказал о падении во время хоккейного матча

Лукашенко получил растяжение мыщц после падения во время хоккейного матча

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко

Президента Белоруссии сбил с ног игрок его команды.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ним все в порядке после падения во время хоккейного матча. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Накануне белорусского лидера случайно сбил с ног игрок его команды Ярослав Чуприс. Он же сразу помог главе государства подняться.

У Александра Лукашенко небольшое растяжение мышц спины. Но это не мешает ему готовиться к следующему матчу. А эта игра со сборной Брестской области завершилась ничьей — 5:5

