Сила искусства: медсестра из Москвы рассказала, почему решила спеть пожилой пациентке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская; 5-tv.ru

Видеоролик из больницы разлетелся по сети.

Героиней соцсетей, которой все говорят «спасибо», стала медсестра из Москвы. Вероника Журавлева просто выполняла свою работу. Увидев, что пожилая пациентка стала сильно волноваться и плакать — вызвала врачей. А чтобы успокоить бабушку — спела народную песню. Эти кадры моментально разлетелись по интернету. О том, как несколько секунд стали символом человечности и тронули всю страну — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Стекла, конечно, в инфекционной больнице плотные, но не услышать этого было нельзя. И не снять. В суетном шуме отделения, под аккомпанемент жужжащих медицинских приборов звучит проникновенная народная песня.

Ее — нежно, как собственной матери, глядя в глаза, поет пожилой пациентке медсестра. Бабушке плохо и страшно. А с этой музыкой пространство палаты наполняет спокойствие: Автор видео даже сразу не поняла, реально ли происходящее.

«Ника ей говорит, страшно? Бабушка говорит, да. И Ника ей говорит, хочешь, я тебе спою? Когда я это услышала, я, честно, обомлела. Я думала, может, мне это снится», — поделилась автор видеоролика с участием медсестры Вероники Журавлевой Мария Хасанова.

Медсестру зовут Вероника Журавлева. Ей всего 22. Говорит, в тот момент она не задумывалась, петь или не петь. Просто делала, что умеет, чтобы пациентке стало легче.

«Сработало. Бабушка перестала плакать, ее перестало трясти. А дальше уже пришли врачи. Ну, весь этот момент длился, на самом деле, очень недолго. Всего минута, может быть, полторы», — рассказала медсестра ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы» Вероника Журавлева.

И эта история — о двух людях. Одному из которых очень нужна была помощь. А другой — дал, все, что мог. А многого и не нужно было: взять за руку, показать, что рядом есть кто-то, кому не все равно, тихо пропеть несколько строк.

«Любой человек из медицинской сферы, он бы также начал успокаивать пациента. Никто бы не стоял столбом и просто бы не смотрел», — отметила Вероника.

И так совпало, что Вероника давно и с увлечением поет в народном ансамбле. Любовь к народной песне ей привила собственная бабушка. Она же помогла с выбором профессии.

Инфекционная Больница № 1 для Вероники Журавлевой — место работы временное. Она учится на врача, и опыт работы медсестрой зачтется при поступлении в ординатуру. Но то, как она относится к своим «вынужденным» обязанностям — многое говорит о будущем специалисте.

Видео с медсестрой, которая поет, моментально разлетелось по сети. И подарило ощущение новогоднего чуда, тем, кто сам привык дарить эмоции всем вокруг.

«Поступок девушки-медсестры — это такая красивая история. Здесь столько любви, души и сострадания, которое, конечно, является целительным фактором огромным, и исцеляет, прежде всего, любовь», — отметил основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Преклоняюсь перед медсестрой Вероникой в инфекционной больнице № 1, которая спасла бабушку от страха. Вероника, вы просто настоящий герой нашего актуального времени», — обратился к девушке лидер группы «7Б» Иван Демьян.

Да и судя по комментариям в интернете, мало кто мог смотреть это видео без слез.

«Самый вот забавный, самый хороший комментарий, который мне запомнился, это „Эмпаты, у нас перехнычка“», — поделилась Вероника.

Бабушку выписали, но говорит она не может. За нее медсестру Веронику благодарит сын.

«Очень хорошо, что у нас такие сестры есть. Еще раз встретитесь — передавайте низкие поклоны и огромную благодарность!» — сказал сын пациентки Андрей Сидоров.

И при встрече журналисты, конечно, передали благодарность. И попросили еще раз спеть.

